МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики", сообщает БЕЛТА.
По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 4%, в 2019-м - на 3,1%. Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в 2018 году на 2,8%.
Инфляция в 2018 и 2019 годах, по оценке Международного валютного фонда, составит в Беларуси 5,5%.-0-
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