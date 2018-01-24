24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минскому станкостроительному заводу - ОАО "МЗОР" предстоит оптимизировать производственные площади и разработать инновационный проект. Такие перспективы предприятия обсуждались сегодня его руководством с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович побывал в цехах, где производятся тяжелые многофункциональные металлорежущие станки и обрабатывающие центры с ЧПУ различного уровня автоматизации для обработки крупногабаритных деталей. Спикер ознакомился с основными финансовыми показателями предприятия. Как рассказал генеральный директор МЗОР Леонид Иванько, завод планомерно работает над снижением себестоимости продукции, а также затрат, которые уменьшаются за счет оптимизации площадей, концентрации производства. Часть технологий переведена на более современные станки собственного производства. Кроме того, на МЗОР модернизировали систему освещения, сделав ее более экономной.

Председатель Совета Республики считает, что МЗОР необходимо продолжить оптимизацию производственных и земельных площадей, чтобы снизить расходы. "Надо оптимизировать. Тем более что Министерством промышленности фактически принято решение сделать своего рода кластер (МЗОР, ОАО "МЗАЛ им. П.М.Машерова" и ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова") и сконцентрировать его в районе ул. Козлова", - сказал спикер. При этом, на его взгляд, имеет смысл поддержать позицию директора МЗОР и оставить на прежнем месте некоторые цеха этого завода. "Но с учетом этого нужно оптимизировать землю, чтобы не занимать в центре города большие площади - коэффициент к ставке земельного налога достаточно велик", - добавил Михаил Мясникович.

Кроме того, предприятию предстоит разработать инновационный проект, который будет реализован за счет республиканского, возможно, Минского городского инновационного фондов.

Обсуждалась также ситуация с кредиторской задолженностью предприятия и меры, которые позволят ему погасить взятый бюджетный займ в срок и на комфортных условиях. В перспективе МЗОР планирует обратиться за банковским кредитом на пополнение оборотных средств. На этот год завод сформировал внушительный пакет заказов - на Br20 млн. Одновременно на следующие два года прорабатываются заказы на Br40 млн.

Председатель Совета Республики встретился с трудовым коллективом, ответил на их вопросы. По мнению спикера, МЗОР необходимо провести оптимизация административно-управленческого персонала. Он считает более целесообразным создание компактной инжиниринговой структуры, куда можно будет привлекать и внештатных сотрудников.

Михаил Мясникович провел на предприятии прием граждан, во время которого были подняты вопросы строительства жилья, в том числе многодетным семьям, работы жилищно-коммунальных служб, метро и др.-0-

Фото Рамиля Насибулина