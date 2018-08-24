На "Беларуськалии" дан старт строительству завода по производству нитрата калия

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония установки памятного знака в честь основания белорусско-китайского завода по производству нитрата калия состоялась сегодня рядом с промышленной площадкой 4-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий", передает корреспондент БЕЛТА.
Проект будет реализован совместно с компанией Migao Corporation - лидером китайского рынка специализированных калийcодержащих удобрений. По их технологии методом конверсии нитрата аммония и хлорида калия и будет производиться вещество. Исходным сырьем станет калий хлористый технический "Беларуськалия" и нитрат аммония внешних поставщиков.
Мощность нового завода составит около 130 тыс. т кристаллического нитрата калия технического в год или 160 тыс. т сельскохозяйственного. Целевыми рынками сбыта за рубежом станут страны ЕС, Турция и Россия.
/Будет дополнено/.-0-
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