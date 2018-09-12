На белорусско-узбекском бизнес-форуме планируется заключить контракты на $100 млн

12 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. На белорусско-узбекском форуме делового и регионального сотрудничества, который проходит в эти дни в Ташкенте, планируется заключить контракты на $100 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам на полях форума председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще несколько недель назад большое количество представителей узбекского бизнеса побывали в Беларуси, в областных центрах, на предприятиях и подготовили очень солидный портфель соглашений и контрактов, которые планируется заключить на форуме. Сумма - около $100 млн", - рассказал Владимир Улахович.

По его словам, на форуме ведут переговоры 78 белорусских компаний. Еще более 150 предприятий поучаствуют в выставке белорусских производителей Made in Belarus. "Мы уверены, что и там будут подписаны соглашения и контракты, открыты новые проекты", - добавил руководитель БелТПП.

Часть из контрактов была заключена уже сегодня. Кроме предприятий соглашения заключили и ведомства обеих стран. Так, программу сотрудничества в сфере туризма на 2019-2020 годы подписали Министерство спорта и туризма Беларуси и Государственный комитет Узбекистана. Соглашения о сотрудничестве заключили Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Узбекистана, Минский областной комитет и хокимият Ташкентской области, концерн "Беллегпром" и ассоциация "Узтекстильпром".

Всего на форуме будет подписано около 50 документов. Известно, что договоренностей с узбекскими партнерами достигли МАЗ, МТЗ, БелАЗ, "Амкодор", "Бобруйскагромаш", "Гомсельмаш", "Могилевлифтмаш", Минский электротехнический завод, "Светлогорскхимволокно", Борисовский завод медпрепаратов, концерн "Брестмясомолпром", "Красный пищевик".-0-