На "Белшине" прорабатывают программу финансового оздоровления

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Белшина" прорабатывают программу финансового оздоровления предприятия. Заместитель премьер-министра Владимир Семашко 3 августа провел на предприятии совещание, где обсуждались пути выхода организации из сложной финансовой ситуации, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Генеральный директор ОАО "Белшина" Владимир Карпяк проанализировал в докладе экономическое положение предприятия, рассказал о принятых мерах и намеченных программах финансового оздоровления, а также озвучил проблемы, требующие поддержки со стороны органов госуправления.

Он отметил, что для повышения эффективности работы проводится реорганизация товаропроводящей сети "Белшины" в России и присоединение ее к отраслевой сети ТПС концерна "Белнефтехим". Проводится тендер на закупку основных видов сырья на 2019 год. Выполняются мероприятия по сокращению сроков оборачиваемости финансовых средств. Завершаются испытания новых сверхкрупногабаритных шин диаметром 57 дюймов, выпущенных во время реализации первой очереди инвестпроекта "Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха". В условиях снижения рентабельности продаж и высокой закредитованности организация приступает к реализации второй очереди проекта. В связи с этим "Белшина" испытывает сложности в поддержке своих сельскохозяйственных и социальных объектов.

Владимир Семашко дал ряд поручений как руководству ОАО "Белшина", так и другим присутствовавшим руководителям. Работа ОАО "Белшина" по-прежнему будет находиться под правительственным контролем.-0-