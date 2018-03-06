На БУТБ совершена первая транзитная сделка между двумя иностранными компаниями

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На электронной торговой площадке промышленных и потребительских товаров (ППТ) ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) впервые совершена сделка между двумя компаниями, не являющимися резидентами Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Такие сделки называются транзитными, поскольку ни продавец, ни покупатель не осуществляют хозяйственную деятельность на территории Беларуси. В данном случае на заявку о продаже, размещенную эстонской компанией, откликнулась компания из России", - пояснил Роман Янив.

Предметом закупки стал специальный термометр для измерения температуры в нефтяных скважинах стоимостью 990 тыс. российских рублей ($17,5 тыс.). "Расчеты по сделке совершались с использованием счетов БУТБ по принципу "поставка против платежа". Тем самым компании застраховали себя от нарушения обязательств контрагентом. Возможность заключения транзитных сделок была изначально предусмотрена регламентом площадки ППТ, однако до сих пор интереса к данному механизму зарубежные участники торгов не проявляли", - сказал он.

Площадка ППТ представляет собой платформу электронной торговли для сегмента B2B - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предметом торгов может быть любой не выведенный из оборота товар, при этом инструментарий площадки позволяет не только совершать закупки на внутреннем рынке, но и поставлять товары на экспорт.

"Российско-эстонская сделка наглядно продемонстрировала востребованность площадки ППТ как внешнеторгового инструмента", - считают в БУТБ.-0-