На Форуме регионов Беларуси и Украины обсудят развитие речного судоходства

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития речного судоходства между Беларусью и Украиной обсудят во время круглого стола на I Форуме регионов, который пройдет 25-26 октября в Гомеле. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольга Кузнецова, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время круглого стола, участниками которого станут представители министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, будут презентованы инвестпроекты по строительству речного порта и портовой инфраструктуры в районе деревни Нижние Жары (Брагинский район). "Брагинский райисполком подготовил три земельных участка для реализации проектов по строительству мультимодального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха, строительству речного порта и инфраструктуры к нему в деревне Нижние Жары, строительству инфраструктуры глубоководного порта на Днепре в деревне Верхние Жары", - сказала Ольга Кузнецова.

Реализация инвестпроектов позволит Беларуси открыть новые возможности для экспортно-импортных поставок товаров, улучшить логистику перевозки грузов, привлечь дополнительные валютные поступления, создать новые рабочие места и в целом поспособствует росту конкурентоспособности продукции белорусских предприятий на внешних рынках.

Ольга Кузнецова отметила, что идея формирования нового транспортного коридора для перевозок грузов из Беларуси водным путем по Днепру в порты Черного, Средиземного, Каспийского морей и придунайских государств со строительством портового терминала в Нижних Жарах рассматривалась на различных уровнях. "Вопрос обсуждался президентами Беларуси и Украины в 2017 году, по результатам были даны поручения как белорусской, так и украинской стороне", - добавила первый заместитель председателя комитета.-0-