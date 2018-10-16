На Нежинском ГОКе начался монтаж стволопроходческого комплекса

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Нежинском горно-обогатительном комбинате начался монтаж первого стволопроходческого комплекса SBR, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

На Нежинском ГОКе успешно завершилась укрупнительная сборка первого стволопроходческого комплекса SBR. Специалисты приступили к монтажу машины. Шестой модуль фиксируется тросами над клетевым стволом и будет служить креплением для остальных пяти. Параллельно идет доставка второго SBR с немецкого завода в городу Шванау.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-