3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На погашение госдолга Беларуси в 2018 году направят долговые и недолговые источники в пропорции 50/50. Об этом сегодня по завершении совещания у главы государства рассказал журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

По словам премьер-министра, нынешняя конъюнктура цен на мировом рынке позволяет рассчитывать на больший уровень доходов в бюджет, чем планировалось ранее. "Доходы, допустим, от продажи нефтепродуктов имеют достаточно хорошую тенденцию роста с учетом того, что у нас в законе о бюджете был предусмотрен уровень цен на нефть в $43. А сейчас реально $73. Соответственно, под это формируется определенный уровень доходов сверх того, что было предусмотрено", - сказал он.

Андрей Кобяков в этой связи считает, что к вопросу использования дополнительных доходов следует подходить аккуратно. "Законом о бюджете предусмотрено, что все доходы, связанные с получением пошлин от нефтепродуктов, должны направляться на погашение государственного долга. И у нас появляется возможность в этом году обеспечить соотношение долговых и недолговых источников по погашению государственного долга в пропорции 50/50. Это хорошая цифра, которая формирует предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась", - заявил премьер-министр.

Наряду с этим он обратил внимание, что ситуация на внешних рынках может носить временный конъюнктурный характер. "Поэтому, с одной стороны, мы не должны просидеть на старте и не использовать эту возможность, в том числе и для повышения благосостояния наших граждан. С другой стороны, мы не должны сделать, чтобы это была такая поддержка, после которой мы будем испытывать проблемы с исполнением бюджета. Где провести эту золотую середину - об этом в том числе шла речь на совещании у главы государства", - добавил Андрей Кобяков.-0-