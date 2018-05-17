На строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут 127,17 млн юаней

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительство жилого арендного комплекса в "Великом камне" привлекут на безвозмездной основе 127,17 млн юаней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Соглашение между правительством Беларуси и правительством КНР о реализации проекта "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" заключено 15 мая в Минске в форме обмена письмами. Документом предусмотрено привлечение безвозмездной помощи для строительства жилого арендного комплекса в размере 127,17 млн юаней, проинформировали в пресс-службе.

От имени правительства Беларуси на основании постановления Совета Министров от 15 мая 2018 года №356 соглашение подписал министр экономики Владимир Зиновский, от имени правительства Китая - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

В пресс-службе добавили, что меморандумом между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции КНР о сотрудничестве в целях развития Китайско-белорусского индустриального парка в рамках технико-экономической помощи от 29 сентября 2016 года предусмотрено формирование условий для развития социальной инфраструктуры индустриального парка (жилой комплекс со встроенными помещениями для выполнения социальных функций).

Заключение соглашения обеспечивает выполнение договоренностей, закрепленных в протоколах девятого заседания рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка от 10 апреля 2017 года и третьего заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству от 11 апреля 2017 года. По итогам заседаний стороны договорились о дальнейшей поддержке развития индустриального парка за счет технико-экономической помощи правительства Китая и ее направлении на создание социальной инфраструктуры для полноценного функционирования парка "Великий камень".

Как сообщалось, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" определено получателем технико-экономической помощи для реализации проекта. Предусмотрено также, что СЗАО за счет собственных средств обеспечивает финансирование расходов по проектированию жилого арендного комплекса, подготовке строительной площадки, строительству инфраструктуры, обеспечению строительного надзора, а также расходов, связанных с превышением контрактной стоимости данного комплекса по отношению к лимиту средств технико-экономической помощи.-0-