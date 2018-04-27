На заседании Консультативного совета при Нацбанке обсуждены вопросы процентной политики

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы процентной политики в контексте задач финансовой стабилизации и экономического роста обсуждены на заседании Консультативного совета при Национальном банке, которое состоялось 27 апреля под руководством председателя правления Нацбанка Павла Каллаура. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
На заседании члены совета, представители научного сообщества, а также приглашенные представители миссии Международного валютного фонда по коммуникационной политике, которая сейчас работает в Минске, заслушали и обсудили доклады по предложенной проблематике.
В частности, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Дмитрий Крук выступил с докладом на тему "Процентная политика в комплексе мер по обеспечению финансовой стабильности". Начальник управления исследований Национального банка Наталья Мирончик представила доклад "Реальная процентная ставка и риск-премия в экономике Беларуси".
"В рамках заседания Консультативного совета состоялась оживленная дискуссия. Обсуждение темы процентной политики будет продолжено экспертами на различных площадках", - добавили в Нацбанке.
Консультативный совет при Национальном банке является совещательным органом. Совет создан в сентябре 2014 года для привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем Беларуси. Консультативный совет сформирован из представителей Национального банка, банков, общественных и научных организаций.-0-
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