Наблюдательный совет "Паритетбанка" возглавила Светлана Дегтеренко

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет ОАО "Паритетбанк" возглавила начальник главного управления корпоративных отношений, владельческого надзора и обращения акций Государственного комитета по имуществу Светлана Дегтеренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Сегодня в головном офисе ОАО "Паритетбанк" состоялось внеочередное общее собрание акционеров, где при соблюдении кворума голосов было принято решение о назначении нового председателя наблюдательного совета банка.

Как пояснил первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев, до этого возглавлявший наблюдательный совет ОАО "Паритетбанк", эти изменения вызваны необходимостью сконцентрировать внимание на иных проектах, требующих его непосредственного участия. Он сообщил, что в результате принятых совместно с ЕБРР мер в июне этого года началась активная стадия реализации пилотного проекта по совершенствованию системы управления госактивами в Беларуси на примере предприятий Государственного комитета по имуществу.

С учетом этого принято решение, что место Алексея Васильева в наблюдательном совете займет Светлана Дегтеренко, которая также является руководителем проектов по внедрению корпоративного управления в акционерные общества с долей государства.

"В настоящее время банковская система достаточно устойчива. В этих условиях ОАО "Паритетбанк" продолжит развиваться. В то же время нельзя исключать возможность моего возвращения в этот банк в будущем", - отметил Алексей Васильев.

"Привлечение в состав наблюдательного совета проактивных профессионалов, которые смогут инвестировать свое время и знания в развитие "Паритетбанка", позволит оперативно реализовывать обозначенные бизнес-ориентиры", - заявил председатель правления ОАО "Паритетбанк" Сергей Белов.

Новый состав наблюдательного совета должен стать эффективным инструментом содействия в решении поставленных перед "Паритетбанком" задач, осуществления квалифицированной экспертизы принимаемых решений, консультационной и контрольной функций.-0-