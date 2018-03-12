12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май. Соответствующая информация размещена на официальном сайте белорусского предприятия по итогам переговоров руководства холдинга с первыми лицами CITIC Group и CITIC Construction, сообщает БЕЛТА.

Переговоры председателя Совета директоров холдинга "Амкодор" Александра Шакутина с президентом CITIC Group Ван Цзюнем и председателем правления CITIC Construction Чен Сяо Дзя прошли в Пекине.

С главой компании CITIC Group обсуждены вопросы начала реализации проекта по строительству завода "Амкодор-Маш". Стороны выразили удовлетворение сложившимися деловыми отношениями и подтвердили достигнутые ранее договоренности по всем вопросам.

"Планируется, что в мае 2018 года Ван Цзюнь посетит Беларусь и, возможно, лично примет участие в церемонии открытия строительства этого предприятия, которое станет одним из крупнейших машиностроительных комплексов страны", - говорится в сообщении.

На переговорах с главой CITIC Construction Чен Сяо Дзя рассмотрены текущие вопросы реализации проекта по строительству общественно-делового комплекса на просп.Победителей в Минске. Определен срок окончания строительства - декабрь 2018 года.

CITIC Group (Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом) - одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. Основана в 1979 году.

CITIC Construction - дочерняя строительная компания, которая по итогам 2013 года заняла 46-е место в мире по объему выполненных заказов. Среди крупнейших проектов, которые компания выполнила за последнее время, - строительство главного стадиона Олимпиады-2008 в Пекине "Птичье гнездо", социального жилья в Анголе на общую сумму $10 млрд, скоростной автострады в Алжире на общую сумму $6,3 млрд.-0-