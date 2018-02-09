9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" планирует в 2018 году переработать около 8,3 млн т нефти, примерно такой же объем был переработан на предприятии и в 2017-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Александр Демидов.

"Все ключевые показатели по итогам 2017 года выполнены", - отметил Александр Демидов. В 2017 году "Нафтан" завершил пусконаладочные работы и ввел в эксплуатацию один из основных объектов - установку первичной переработки нефти АТ-8. Проект направлен на увеличение объемов переработки нефти до 12 млн т в год. "Запуск установки даст в перспективе прирост выпускаемой продукции фактически на 1,2 млн т в год, а также прирост выручки от ее реализации - порядка $300 млн в год. Налоговые отчисления в бюджет увеличатся на $70 млн", - пояснил гендиректор.

Начаты пусконаладочные работы на установке гидроочистки дизельного топлива №2. Ее запуск позволит предприятию перейти на выпуск 100% продукции стандарта Евро-5. Продолжаются строительно-монтажные работы по установке замедленного коксования.

"Основная задача на 2018 год - это продолжение модернизации, основной объект - установка замедленного коксования. Строительно-монтажные работы должны завершиться в ноябре 2019 года, соответственно, в нынешнем году предстоит проделать большой объем работы по поставке оборудования, строительству и монтажу", - сказал Александр Демидов.

"Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Сейчас на предприятии проводится масштабная модернизация, ее стоимость составляет около $1,6 млрд.

Сегодня "Нафтану" исполняется 55 лет, заводу "Полимир" в его структуре 4 февраля исполнилось 50 лет. За время работы "Нафтан" переработал 777 млн т нефти.-0-