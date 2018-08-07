"Нафтан" проводит ремонт установок вторичных процессов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" проводит профилактический ремонт установок вторичных процессов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Речь идет о ремонте установок "Висбрекинг-Термокрекинг", вакуумной дистилляции ВТ-1, комплекса "Гидрокрекинг", установок деасфальтизации и производства серной кислоты. Как пояснили в концерне, работы проводятся, чтобы обеспечить долговечную и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, выпуск продукции требуемого качества.

"В настоящее время НПЗ Беларуси работают стабильно, обеспечивая сбалансированную переработку всего объема поставляемого углеводородного сырья с оптимальным задействованием мощностей первичных и вторичных процессов и выпуском товарной продукции требуемого качества", - подчеркнули в "Белнефтехиме".-0-