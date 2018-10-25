"Нафтан" в ноябре начнет выпускать дизтопливо с повышенной морозоустойчивостью

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" в ноябре планирует начать выпуск дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Нафтан" с 15 октября выпускает зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5 сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов пятого экологического класса. К 1 ноября летнее дизельное топливо сорта С на автозаправочных станциях будет полностью заменено на зимнее.

"В ноябре планируем начать выпуск дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными характеристиками - ДТ-З-К5 класса 2, которое можно использовать при понижении температуры воздуха до минус 32 градусов", - рассказали на предприятии.

В настоящее время "Нафтан" выпускает около 8 тыс. т дизельного топлива в сутки. Его получают на производственных установках смешением гидроочищенных дизельных фракций. В зимние сорта топлива добавляется специальная депрессорно-диспергирующая присадка.

"Благодаря проведенной модернизации завод выпускает все дизельное топливо по евростандартам с ультранизким содержанием серы. Его качество контролирует заводская лаборатория. На каждый вид топлива есть свой нормативный документ, в котором зафиксированы до 20 показателей качества в зависимости от марки. Даже если по одному из показателей будет хоть малейшее несоответствие, то топливо поставляться не будет", - заверили на предприятии.-0-