Наибольшими темпами в ЕАЭС растут фармацевтика, производство транспорта, мебели и оборудования

17 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наибольшие темпы прироста в Евразийском экономическом союзе показывают фармацевтика, производство транспортных средств и оборудования, неметаллической минеральной продукции, мебельная промышленность, производство машин и оборудования, деревообработка, текстильное и швейное производство, химическая промышленность. Такие данные содержит доклад "О результатах ежегодного мониторинга и анализа реализации основных направлений промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе", одобренный на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Промышленное производство в 2017 году в целом по Евразийскому экономическому союзу выросло на 2,6%. При этом в большинстве стран ЕАЭС рост оказался еще значительнее: в Армении - на 12,6%, Кыргызстане - на 11,5%, Казахстане - на 7,1%, Беларуси - на 6,1%. В России рост промышленного производства зафиксирован в 2,1%.

"Итогом реализации основных направлений в прошлом году стало достижение положительных темпов наращивания промышленного производства, производительности труда, объемов кооперационных поставок и взаимной торговли, а также доли евразийской продукции на рынке союза, - подчеркнули в ЕЭК. - Положительные темпы прироста промышленности были обеспечены не только во всех государствах ЕАЭС, но и практически во всех отраслях промышленности".

В пресс-службе констатировали, что интеграционные процессы в ЕАЭС оказывают позитивное влияние на развитие промышленной кооперации между государствами - членами союза, в результате чего в 2017 году рост кооперационных поставок в ЕАЭС опережал не только темпы промышленного производства, но и наращивание объемов таких поставок во внешней торговле с третьими странами. Так, кооперационные поставки между государствами - членами ЕАЭС в обрабатывающей промышленности увеличились на 30%, в то время как импорт комплектующих из третьих стран - на 21,6%.

Наибольшие темпы прироста кооперационных поставок показали преимущественно отрасли, которые определены государствами - членами ЕАЭС в качестве приоритетных и по которым при участии ЕЭК уже начата практическая интеграционная работа: транспортное машиностроение (на 98%), металлургия (на 45%), автомобилестроение (на 44,8%), производство одежды (на 38,2%), производство металлических изделий (на 36,7%), мебельная промышленность (на 36,5%), производство машин и оборудования (на 27%).

"Рост объемов промышленного производства и развитие кооперации позволили обеспечить существенные темпы наращивания экспорта промышленной продукции за пределы ЕАЭС, а также переход к положительным темпам прироста объемов взаимной торговли промышленной продукцией в союзе", - добавили в ЕЭК.-0-