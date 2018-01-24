Наибольшую отдачу в 2017 году показали модернизированные отрасли экономики Беларуси - Чеботарь

24 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Наибольшую отдачу в 2017 году показали модернизированные отрасли экономики Беларуси. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на 81-м заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основным драйвером экономического роста была промышленность, где рост по итогам года составил 106,1%. Положительная динамика отмечена почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. С наибольшей отдачей в 2017 году сработали модернизированные отрасли, работающие на отечественной сырьевой базе. Это деревообработка - 114,4% к январю-декабрю 2016 года, легкая промышленность - 104,9%, производство стройматериалов - 107,7%", - отметил Юрий Чеботарь.

По его словам, стабилизирована ситуация в машиностроении. Прирост обеспечен в таких отраслях, как производство машин - на 26,5%, производство электрооборудования - на 5,5%.

В 2017 году увеличено производство грузовых автомобилей (на 49,5%), карьерных самосвалов (на 67,7%), станков для обработки металлов (на 40,8%).

Юрий Чеботарь констатировал улучшение качественных показателей в промышленности: рентабельность продаж увеличена с 8,1% до 9,6% (за 11 месяцев 2017 года); складские запасы снижены до минимального за последние 5 лет уровня - 61,3% к среднемесячному объему производства; удельный вес рентабельных организаций увеличен с 78,6% до 82,9%; чистая прибыль увеличена на 46,9%.

"Удержаны позиции на важнейших рынках сбыта белорусской продукции. Более 60% продукции промышленности идет на экспорт", - добавил Юрий Чеботарь.-0-