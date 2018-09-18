НАИП начало поиск стратегических инвесторов для четырех госпредприятий

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси объявило о начале процедуры поиска стратегических инвесторов для государственных предприятий легкой промышленности (ОАО "8 Марта" и ОАО "Лента") и химической промышленности (ОАО "Крион" и ОАО "Лакокраска"), сообщили БЕЛТА в НАИП.

Для подготовки и сопровождения процедуры НАИП привлекло финансовых консультантов (компании с высокой репутацией в международном бизнес-сообществе).

Модели инвестирования предусматривают приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей.

ОАО "Крион" - лидер на рынке промышленных и медицинских газов в Беларуси с рыночной долей более 60%, ОАО "Лакокраска" - ведущая компания по производству лакокрасочных материалов, занимающая долю в 27% на рынке Беларуси. ОАО "Лента" является одним из крупнейших производителей текстильной галантереи, промышленных и технических текстильных аксессуаров, медицинских перевязочных материалов. ОАО "8 Марта" - один из ведущих производителей трикотажного текстиля и изделий различного ассортимента, аксессуаров и чулочно-носочных изделий.

Финансовые консультанты проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для предприятий. Поддержку консультантам окажут НАИП, Министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны "Белнефтехим" и "Беллегпром".

Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов проводятся в рамках проекта "Поддержка приватизации", который НАИП реализует при поддержке Всемирного банка.-0-