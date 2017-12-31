Наливайко рассказал о методах стимулирования развития бизнеса на ближайшие годы

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал на телеканале "Беларусь 1" о методах, сервисах и программах, которые в ближайшие два-три года простимулируют развитие бизнеса, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси до 2020 года введен мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин), но при этом сохранена индексация. "Беспокойство о том, что это станет лазейкой для повышения налогов, ничем не оправдано, - подчеркнул Сергей Наливайко. - Четко определено, что индексация производится на процент инфляции. Таким образом, на мой взгляд, соблюдается принцип справедливости".

Также с 2018 года интернет-магазины Беларуси смогут уплачивать налоги по упрощенной системе. "Надеемся, что вместе с этим увеличится их количество и улучшится качество услуг, которые они предоставляют. Послабления, которые предпринимаются, как раз направлены на то, чтобы больше субъектов хозяйствования, больше людей занимались бизнесом", - отметил Сергей Наливайко.

Министр выразил надежду, что уже в 2018 году программные кассы появятся в белорусской торговле. "Основная новация не в том, что такие кассы будут работать без чека (печатающее устройство в них предусмотрено и защита прав потребителей будет соблюдена), а в том, что, скачав определенное программное обеспечение на практически любой гаджет, можно будет осуществлять прием наличных денежных средств. То есть не надо будет покупать кассовый суммирующий аппарат. На наш взгляд, это будет удешевлять и стимулировать ведение бизнеса", - пояснил Сергей Наливайко.

Среди других сервисов, которые призваны упростить работу предпринимателей и других налогоплательщиков, министр прогнозирует более широкое распространение налогового калькулятора. Плательщик подоходного налога может ввести определенные параметры и посмотреть сумму, которая ему положена к уплате, или сравнить с той, что он уже уплатил. "Точно так мы планируем для индивидуального предпринимательства предоставить возможность выбора системы налогообложения. Задав параметры, человек сможет посмотреть, какая система для него будет более интересна и выгодна, - добавил министр. - А к 2019 году мы подойдем к возможности, когда не нужно самому заполнять налоговую декларацию. Принцип очень простой: налоговая служба, имея информацию из разных источников, формирует налоговую декларацию и направляет ее налогоплательщику. Если он согласен с указанными суммами, то подтверждает и осуществляет уплату. Если нет, то есть право пояснить, с чем именно, и аргументировать".-0-