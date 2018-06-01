НАН Беларуси представит на "Белагро-2018" свыше 200 разработок и технологий

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси презентует свыше 200 разработок и технологий на 28-й Международной специализированной выставке "Белагро-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Всего в "Белагро-2018" примут участие 28 организаций НАН. Представители отделения аграрных наук разместят свою экспозицию на площади 2 158 кв.м. Сельскохозяйственная продукция, машины, оборудование, семена новейших высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений будут демонстрироваться в технологической цепочке с современными энергосберегающими технологиями всех отраслей, связанными как с производством продукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией.

На выставке будут представлены и самые последние разработки ученых. Так, НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства впервые продемонстрирует транспортно-технологическую систему грузоподъемностью 25 т (ССТ-25), предназначенную для приема, транспортировки и внесения твердых органических удобрений (торфа, навоза, компостов и других видов), а также накопитель тюков (НТ-3).

НПЦ НАН Беларуси по животноводству организует специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства.

Ученые НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству презентуют разработанные раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние, поздние сорта картофеля, сорта и гибриды овощных культур, продукты их переработки.

НПЦ НАН Беларуси по продовольствию среди прочих новинок продемонстрирует детские продукты питания с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенные минеральными веществами и витаминами, с пищевыми волокнами: плодоовощные соки, нектары, пюре, мясные консервы, йогурты, биопродукты кисломолочные, детское питание в упаковке "пауч" и др.

Организации неаграрного профиля НАН Беларуси разместятся на закрытой площади ТЛЦ "Глобус Парк" на площади 95 кв.м. Посетители выставки смогут узнать о последних разработках в области биотехнологий для животноводства, рыбоводства, растениеводства и продовольствия, экологии, светодиодной техники для сельского хозяйства. Так, Институт микробиологии НАН Беларуси представит биопрепараты для промышленного рыбоводства, в том числе пробиотический препарат для профилактики и лечения бактериальных болезней ценных видов рыб. Также среди разработок микробиологов - комплексные препараты для обеззараживания и очистки воды в прудах и водоемах, для восстановления микробоценоза почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Центр систем идентификации НАН Беларуси ознакомит с Государственной информационной системой идентификации, регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения (ГИС AITS), которая применяется для регистрации владельцев животных всех форм собственности и животноводческих объектов, а также регистрации и идентификации животных. Система обеспечивает прослеживаемость жизненного цикла и состояния здоровья животных на основе международных, национальных норм и стандартов в области идентификации животных и продукции животного происхождения.

На "Белагро-2018" академические ученые-аграрии организуют целый ряд научных форумов. Большой блок мероприятий подготовили специалисты НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. Так, для специалистов АПК пройдут семинары на темы: "Будущее сельского хозяйства за применением GPS-технологий", "Инновации в технологиях возделывания, уборки, закладки на хранение и предпродажной подготовки картофеля, овощей и плодово-ягодной продукции", "Повышение эффективности сельхозработ с использованием новых технологий мини-заправочных станций" и др.-0-