НАН выделят в 2018 году более Br10 млн на создание инноваций для АПК

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной академии наук Беларуси выделят в 2018 году более Br10 млн на создание инноваций для АПК. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №378 от 22 мая 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Совет Министров согласился с определением объемов финансирования в 2018 году проектов по созданию в Национальной академии наук Беларуси пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса в рамках мероприятий Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

Общий объем финансирования составит Br10,18 млн, финансирование проектов будет вестись за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий этой госпрограммы.

В перечне проектов, которые будут профинансированы, 12 позиций. Среди них строительство свиноводческого комплекса (репродуктор первого порядка на 1 тыс. основных свиноматок) в деревне Рассошное Смолевичского района; реконструкция воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"); создание комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в поселке Самохваловичи Минского района; создание научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и ингредиентов на РУП "Институт мясо-молочной промышленности"; строительство многофункционального универсального хранилища селекционного материала.-0-