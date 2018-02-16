Население возмещает около 80% затрат на производство электроэнергии, 20% - тепловой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население в Беларуси возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию, 20% - за тепловую. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергей Шебеко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В настоящее время население оплачивает около 80% затрат, понесенных энергосистемой на производство электрической энергии, и около 20% - за тепловую. У соседей в Европе население платит по более высоким тарифам", - сказал Сергей Шебеко.

Он подчеркнул, что политика повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию коррелируется, исходя из покупательской способности населения. "Соответствующие решения принимаются только в увязке с темпом роста доходов домашних хозяйств", - добавил заместитель гендиректора "Белэнерго".

Уровень оплаты за потребленную энергию в Беларуси в 2017 году составил 99,2%, что на 3,6 процентного пункта выше уровня 2016 года. Этот показатель увеличился по всем РУП-облэнерго. В настоящее время энергоснабжающие организации ГПО "Белэнерго" обслуживают 4,5 млн бытовых абонентов.-0-