16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию, 20% - за тепловую. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергей Шебеко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В настоящее время население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию и 20% - за тепловую", - сказал Сергей Шебеко.

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