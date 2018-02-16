16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию, 20% - за тепловую. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергей Шебеко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"В настоящее время население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию и 20% - за тепловую", - сказал Сергей Шебеко.
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