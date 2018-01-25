Нацбанк Беларуси планирует наращивать ЗВР

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси имеет планы по наращиванию золотовалютных резервов. Об этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Мы подготовили определенную подушку безопасности в виде увеличения ЗВР в прошлом году для выполнения внешних обязательств. На сегодняшний день Министерство финансов уже погасило евробонды в полном объеме. Конечно, это окажет некоторое влияние на снижение ЗВР в январе, но в принципе мы имеем планы по наращиванию резервов", - сказал Павел Каллаур.

"Задача, которая стоит, чтобы резервы при выполнении внешних обязательств не снизились меньше $6 млрд, будет выполнена", - добавил он.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси в соответствии с методологией Международного валютного фонда на 1 января, по предварительным данным, составили $7,315 млрд в эквиваленте. За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на $98,4 млн (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на $18,4 млн (на 0,2%).-0-