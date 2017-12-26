Нацбанк будет ежеквартально публиковать анализ инфляционных ожиданий населения

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси начинает ежеквартальную публикацию материалов по инфляционным ожиданиям населения, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Первый публикуемый анализ инфляционных ожиданий был подготовлен на основе проведенного в ноябре социологического опроса, в котором приняли участие 1 тыс. респондентов из Беларуси (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет). Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства по заказу и на основе разработанной Национальным банком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения.

Отчет опубликован на сайте Национального банка. Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки регулятора.-0-