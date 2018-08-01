Нацбанк: инфляция во II квартале замедлилась за счет снижения цен на плодоовощную продукцию

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замедление инфляционных процессов во II квартале наблюдалось за счет снижения цен на плодоовощную продукцию. Такая информация приводится в обзоре Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов во II квартале 2018 года, сообщает БЕЛТА.

В II квартале отмечалась сдержанная динамика базовой инфляции и административно регулируемых цен при значимом снижении сезонных цен (на плодоовощную продукцию) в годовом выражении.

Годовая базовая инфляция в июне составила 3,1% (3% в марте).

Другие показатели, отражающие общее изменение цен, свидетельствуют о стабильности ценовой динамики на потребительском рынке, отмечается в обзоре. Так, агрегированный показатель трендовой инфляции с марта сохраняется на уровне 3,2% в годовом выражении. Средняя интенсивность прироста потребительских цен в последние два месяца сохраняется на уровне 2,8%.

Административно регулируемые цены и тарифы в июне в годовом выражении выросли на 9,1% (9,7% в марте). Во II квартале основное влияние на общее изменение потребительских цен оказали повышение цен на топливо, увеличение стоимости услуг связи и дошкольных учреждений (на летний период).

Сезонные цены (на плодоовощную продукцию) снизились в июне на 4,4% к июню 2017-го за счет эффекта высокой базы прошлого года (в марте прирост 19,8% к марту 2017-го).

Во II квартале сохранились положительные тенденции в части увеличения однородности роста потребительских цен. В частности, в июне годовой прирост большинства позиций потребительской корзины соответствовал среднесрочному ориентиру по инфляции и не превышал 5%.

В Нацбанке также констатируют, что инфляционные ожидания постепенно снижаются. По данным последнего опроса, несколько изменились потребительские настроения: респонденты менее склонны совершать крупные покупки в кредит и более склонны к осуществлению сбережений. Закрепление данных тенденций в поведении потребителей будет способствовать постепенному замедлению роста потребительской активности, отмечается в обзоре.

Наряду с этим отмечается улучшение структуры инфляционных ожиданий предприятий: в июне увеличилась доля респондентов, ожидающих сохранения умеренных темпов роста потребительских цен в ближайшие 12 месяцев.-0-