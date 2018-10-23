Нацбанк инициирует предоставление банкам возможности заключать смарт-контракты

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси инициирует предоставление банкам возможности заключать смарт-контракты. Соответствующие изменения предлагается внести в указ от 1 декабря 2015 года №478 "О цифровых банковских технологиях", сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сегодня на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В декрете №8 возможность заключать смарт-контракты предоставлена резидентам Парка высоких технологий. Мы посчитали, что было бы важным, учитывая инновационную направленность нашего банковского сектора и вовлеченность Нацбанка в процесс внедрения технологических инноваций, предоставить возможность заключения смарт-контракта и для банковских учреждений", - отметил Дмитрий Калечиц.

Предлагаемые изменения в указ №478 также расширят перечень пользователей межбанковской системы идентификации. Помимо банков и небанковских кредитно-финансовых организаций это могут быть в том числе ряд организаций, которые оказывают финансовые операции (страховые, лизинговые компании и др.).

Кроме того, в обновленном указе хотят прописать возможности удаленной видеоидентификации с использованием биометрических данных. По словам Дмитрия Калечица, такой пилотный проект с распознаванием лица и голоса в Беларуси уже готовится, с принятием указа будет создана необходимая правовая база для его реализации.-0-