Нацбанк не намерен применять инструменты прямого ограничения на рынке потребительского кредитования

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк не намерен применять инструменты прямого ограничения на рынке потребительского кредитования, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, как Нацбанк оценивает ситуацию на рынке потребительского кредитования, где сейчас отмечается значительный рост, Сергей Калечиц отметил, что регулятор внимательно следит за тенденциями в этом сегменте. "Пока мы приходим к выводу, что это такой восстановительный рост. Понятно, что был период, когда было снижение доходов населения, высокие процентные ставки - на этом фоне спрос на кредиты, в том числе потребительские, был достаточно низкий. А сейчас произошел рост зарплат, снижение ставок", - сказал он.

Зампред правления Нацбанка уточнил, что регулятор не планирует применять инструменты прямого ограничения на рынке потребительского кредитования. "Есть пруденциальные инструменты, когда можно смотреть с точки зрения конкретных заемщиков. К сожалению, несмотря на то, что мы стараемся всячески повышать уровень финансовой грамотности нашего населения, заемщики иногда ведут себя не очень продуманно. Поэтому можно смотреть на какие-то ограничения с точки зрения соотношения платежей к доходам, например. Такого рода пруденциальные нормы, которые действуют и в других странах, могут быть", - пояснил он.

При этом Сергей Калечиц обратил внимание, что население на фоне многих корпоративных клиентов является гораздо более надежным заемщиком. "Поэтому, с одной стороны, для банков это удобный выход - кредитовать физических лиц. Хотя это и не те масштабы и объемы, но розничный бизнес тоже для банков важен. С другой стороны, есть население, которое готово и может взять эти кредиты с учетом улучшающейся кредитоспособности", - отметил он.

Также представитель регулятора прокомментировал тот факт, что Нацбанк установил для банков верхний процент процентной ставки вкладов, привязав рублевые к ставкам по кредитам овернайт, валютные - к ключевой ставке Федеральной резервной системы, базовой ставке Европейского центрального банка и ставке по кредиту овернайт Центробанка России. Сергей Калечиц подчеркнул, что не считает такое решение жесткой административной мерой. "Но, к сожалению, рынок у нас пока несовершенен, есть разные ситуации. К примеру, возникает очень короткий дефицит ликвидности в системе, связанный с сезонностью, с выплатой квартальных и годовых налогов. В этот момент в банковской системе возникает дефицит и попытки резкого повышения ставок, перетягивания клиентов друг у друга. Пока рынок еще не пришел в то состояние цивилизованной добросовестной конкуренции, ему надо давать какие-то ориентиры. Есть рекомендации - чтобы все могли ориентироваться на что-то одно. Это не какой-то репрессивный инструмент", - отметил он.-0-