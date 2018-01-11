Нацбанк не планирует возобновлять работу интернет-ресурса "Калькулятор IBAN"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси не планирует возобновлять работу интернет-ресурса "Калькулятор IBAN", сообщили БЕЛТА в Управлении информации и общественных связей регулятора.

"Решение о создании калькулятора IBAN было принято правлением Национального банка в связи с переходом с 4 июля 2017 года на IBAN и BIC и носило временный характер. Целью данного решения было помочь представителям предприятий корпоративного сектора, бизнес-сообществ и сократить риски, связанные с несвоевременным получением от контрагентов и обработкой данных о номерах счетов IBAN во время переходного периода. Функционирование калькулятора IBAN прекращено 1 января 2018 года. Возобновление его работы не планируется", - рассказали в Нацбанке.

Там полагают, что период функционирования калькулятора IBAN был достаточным для того, чтобы провести анализ заключенных с контрагентами договоров и принять предусмотренные условиями этих договоров и (или) нормативными правовыми актами меры, направленные на приведение договоров в соответствие с законодательством.

Для получения актуальных банковских реквизитов контрагентов Нацбанк рекомендует взаимодействовать непосредственно с контрагентами в соответствии с законодательством.-0-