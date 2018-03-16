Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк определил победителей конкурса видеоблогеров на тему "Деньги имеют значение", приуроченного к проведению в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц наградил победителей. "В этом году Национальный банк решил провести первый конкурс видеоблогеров. Мы искали новые эффективные инструменты для привлечения внимания молодежи к вопросам финансовой грамотности. Объявив о проведении конкурса, мы рассчитывали, что он мотивирует участников к самостоятельному более глубокому изучению финансовых вопросов, стимулирует их творческую активность для более эффективной передачи своих знаний зрителям. Конкурсные работы поступали как от отдельных авторов, так и от целых коллективов, от людей разного возраста. Использовались различные формы представления информации, - рассказал он. - Мы решили сделать конкурс видеоблогеров ежегодным и, наверное, задумаемся о расширении количества номинаций и соответственно количества призов".

Участникам необходимо было снять видеоролик продолжительностью не более 2 минут, в котором будет раскрыта важность таких основных принципов финансовой грамотности, как планирование доходов и расходов, разумное заимствование, сбережение, сравнение и анализ при выборе финансовой услуги, оценка финансовых рисков. Всего на конкурс было представлено более 260 работ из всех регионов Беларуси.

Первое место заняла коллективная работа молодых людей из Минска - Марии Огородниковой, Виктора Плющая, Татьяны Кишкурно, Влада Шалковского и Дарьи Борисенковой. Авторы ролика-победителя получили главный приз конкурса - денежную премию в размере Br1 тыс. Второе место занял Александр Присяжнюк из Пинска, его работа была отмечена премией в размере Br700. Третье место и премия в Br500 достались Веронике Митрахович из Светлогорска.

За неординарный творческий подход жюри отметило еще два ролика: Глеба Воробьева из Осиповичей и коллективную работу Надежды Гайдук, Евгении Шукан, Алины Курунту и Елены Хомич из Борисова. Авторам достались поощрительные премии в размере Br400.

Ролики-победители можно посмотреть на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения.-0-