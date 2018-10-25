Нацбанк определил порядок расчетов с использованием банковского платежного обязательства

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси постановлением правления от 9 октября 2018 года №455 утвердил инструкцию о порядке осуществления расчетов посредством банковского платежного обязательства, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Банковское платежное обязательство (БПО) - это новый вид безналичных расчетов в Беларуси. БПО представляет собой безотзывное обязательство банка плательщика (импортера) перечислить банку получателя (экспортера) денежные средства в соответствии с условиями обязательства, если данные по операциям клиентов соответствуют ранее установленным банками базовым условиям.

Основными принципами применения БПО являются независимость и безотзывность обязательства. Вместе с тем ключевое отличие БПО от аккредитива заключается в том, что сторонами обязательства являются банки. Это, с одной стороны, гарантирует контрагентам последующее осуществление платежа, с другой - создает условия для организации оптимального финансирования как для покупателя, так и для продавца.

Банковское платежное обязательство имеет ряд преимуществ по сравнению с аккредитивом: электронное представление информации вместо бумажных документов, ускорение процесса расчета, расширение возможностей для финансирования, исключение человеческого фактора при проверке документов, доступность, минимизация риска мошенничества со стороны любого из участников.

"Внедрение БПО будет способствовать повышению эффективности и скорости проведения международных расчетов и развитию международных торговых отношений", - отметили в Нацбанке.

Постановление вступает в силу с 29 октября.-0-