Нацбанк опубликовал карту основных задач и стратегических инициатив на 2018 год

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк опубликовал карту основных задач и стратегических инициатив на 2018 год, соответствующая информация размещена на сайте регулятора, сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк планирует свою деятельность в соответствии с его основными целями, определенными Банковским кодексом и уставом Национального банка. Система планирования включает в себя постановку основных задач на текущий год, реализация которых направлена на создание благоприятных условий для устойчивого инклюзивного экономического роста за счет количественного и качественного развития денежно-кредитной сферы, банковского сектора и платежной системы", - пояснили в Нацбанке.

Основные задачи Национального банка приоритезируются и структурируются. Задачи первого уровня определяются с учетом актуальных проблем экономического развития Беларуси, имеют комплексный характер и отражают приоритеты деятельности Национального банка в плановом периоде. Соотнесение задач первого уровня с целями деятельности Нацбанка осуществляется исходя из преимущественной направленности достигаемых эффектов. Среди задач первого уровня: поддержание инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 6%; повышение транспарентности деятельности Национального банка и поддержание доверия к проводимой им политике; обеспечение устойчивости к внешним шокам; либерализация валютного рынка и дедолларизация экономики; обеспечение надежного и безопасного функционирования банковского сектора; обеспечение финансовой стабильности, развитие платежной системы Беларуси.

"Задачи второго уровня формируются методом декомпозиции задач первого уровня и отражают подходы к реализации последних. Как правило, задаче первого уровня соответствует несколько задач более низкого уровня. При этом постановка каждой задачи второго уровня сопровождается выработкой контролируемых показателей, закреплением задачи за структурными подразделениями Национального банка. Тем самым обеспечивается координация деятельности всех служб Нацбанка, а также взаимоувязка стратегического и оперативного планирования в центральном банке", - говорится в сообщении регулятора.

Достижение показателей, характеризующих решение задач второго уровня, в свою очередь учитывается в ключевых показателях эффективности работы руководителей и других сотрудников структурных подразделений Национального банка. Это формирует систему ответственности за выполнение принимаемых центральным банком планов.

Ко второму уровню относятся такие задачи, как поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении; оптимизация объемов директивного кредитования; регулирование ликвидности банков, обеспечивающее достижение операционного ориентира; сокращение долговой нагрузки Национального банка; снятие валютных ограничений; переход от разрешительной к уведомительной системе валютного контроля; совершенствование методов оценки уровня рисков; повышение прозрачности структуры собственности банков и НКФО; развитие инвестиционного банкинга; применение системы макропруденциальных инструментов; снижение степени угроз от киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере и ряд других.

Рабочим документом текущего периода, в котором представлена иерархия целей и задач, является карта основных задач Национального банка на 2018 год.

Наряду с текущей деятельностью структурных подразделений Национального банка достижение его основных целей может обеспечиваться реализацией стратегических инициатив.

"Стратегическая инициатива рассматривается как совокупность программ, проектов, мер и действий, направленных на достижение Национальным банком своих основных целей на качественно более высоком организационно-управленческом и техническом уровне. Отличительными признаками стратегической инициативы являются ее новизна, средне- и долгосрочный характер реализации, масштабность и организационная сложность. Они предполагают необходимость кооперации служб Национального банка и сторонних организаций", - рассказали в Нацбанке.

При реализации стратегической инициативы допускается применение методик и инструментов проектного управления, что осуществляется в Национальном банке на централизованной основе. По мере повышения зрелости стратегической инициативы часть действий и мер может формализоваться в виде задач второго уровня, закрепленных за структурными подразделениями.-0-