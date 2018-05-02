Нацбанк ориентируется на улучшение структуры ЗВР за счет снижения доли заемных средств

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси ориентируется на улучшение структуры золотовалютных резервов за счет снижения в ней доли заемных средств. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в докладе, задача наращивания золотовалютных резервов должна выполняться не за счет устойчивого накопления долга, а за счет собственных средств. Фактически речь должна идти о пополнении резервов преимущественно за счет валюты, которую страна зарабатывает в результате своей внешнеэкономической деятельности. Однако спрос со стороны субъектов хозяйствования на иностранную валюту превышает ее предложение. Поэтому в складывающихся макроэкономических условиях актуальной задачей в части золотовалютных резервов является улучшение их структуры за счет снижения в ней доли заемных средств.

В первом квартале 2018 года в условиях необходимости исполнения правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в объеме $2,2 млрд основными источниками пополнения золотовалютных резервов стали: привлечение $1 млрд заемных средств, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, иных налогов и прочих чистых поступлений в объеме $0,7 млрд, положительное сальдо покупки-продажи Нацбанком валюты в размере $0,1 млрд.

При этом валютные обязательства Национального банка за январь-март сократились на $0,4 млрд. Такая динамика золотовалютных резервов и валютных обязательств правительства и Нацбанка способствует снижению рисков для финансовой стабильности.

В части выполнения Нацбанком задачи по золотовалютным резервам отмечено, что основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год предусмотрено обеспечение международных резервов в размере не менее $6 млрд. С начала 2018 года объем международных резервных активов снизился на $0,3 млрд, составив на 1 апреля 2018 года $7 млрд.-0-