Нацбанк в 2018 году ожидает завершения ключевых этапов дедолларизации

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в 2018 году ожидает завершения ключевых этапов дедолларизации, соответствующая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Национальным банком совместно с правительством будет продолжена работа по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и других платежей. В настоящее время подготовлены и проходят согласование соответствующие предложения по внесению изменений в ряд указов Президента, а также в Гражданский и Банковский кодексы. Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года", - говорится в сообщении регулятора. Речь об этом шла 31 января на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси за 2017 год и задачи банковской системы по их реализации в 2018 году.

Кроме того, в ближайшей перспективе планируется отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей, реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному, полностью отменить обязательную продажу валютной выручки.

В Нацбанке подчеркнули, что важность осуществления мер по совершенствованию валютного законодательства обусловлена прежде всего необходимостью снятия существующих барьеров и излишних административных процедур при ведении бизнеса, сохранения стабильности национальной валюты.

"В числе важнейших задач на текущий год нужно отметить реализацию мероприятий, направленных на внедрение электронного обращения банковских гарантий между банками и таможенными органами, новых видов расчетов (прямое дебетование счета и банковское платежное обязательство), а также механизма взыскания в бесспорном порядке денежных средств и электронных денег путем создания автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств", - рассказали в Нацбанке.

Кроме того, продолжится работа по повышению транспарентности деятельности Национального банка и поддержанию доверия экономических агентов к проводимой им политике.

В целом Нацбанк будет реализовывать взвешенную монетарную политику, направленную на достижение среднесрочной цели по инфляции и поддержание сбалансированных стимулов экономического роста.-0-