Нацбанк планирует отменить необходимость получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом до конца года

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует отменить необходимость получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом до конца года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, когда в Беларуси будет отменена необходимость получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом, Дмитрий Лапко ответил, что это будет сделано в нынешнем году. "Я по датам точно не скажу, все-таки процесс законотворчества достаточно сложный. Но это будет сделано в этом году", - сказал он.

Зампред правления Нацбанка прокомментировал и планы регулятора по отмене обязательной продажи валютной выручки. "В этом году это будет сделано. Там же осталось только 10%. Это в планах стоит и однозначно будет сделано", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ближайшей перспективе Нацбанк также планирует реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному.

Одновременно Национальным банком совместно с правительством будет продолжена работа по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и других платежей. Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года.-0-