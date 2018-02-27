Нацбанк планирует отменить обязательную продажу валюты до конца первого полугодия

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси планирует отменить обязательную продажу валюты до конца первого полугодия, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планирует ли Нацбанк отменить обязательную продажу валюты в апреле, зампред отметил, что речь идет о первом полугодии 2018 года. "Вряд ли в апреле, но будем стараться. Мы этот вопрос еще не согласовали со всеми государственными органами. Это не только наше решение, но мы намерены этот вопрос поднимать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ближайшей перспективе Нацбанк также планирует отменить необходимость получения физическими лицами разрешений на открытие счетов за границей, реализовать переход от разрешительного порядка проведения отдельных валютных операций движения капитала к регистрационному.

Одновременно Национальным банком совместно с правительством будет продолжена работа по исключению использования иностранной валюты в расчетах на территории Беларуси, а также при формировании цен, ставок пошлин и других платежей. В настоящее время подготовлены и проходят согласование соответствующие предложения по внесению изменений в ряд указов Президента, а также в Гражданский и Банковский кодексы. Завершение ключевых этапов дедолларизации предполагается к концу 2018 года.-0-