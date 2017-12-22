Нацбанк планирует в 2018 году отработать проект с использованием smart-контракта

22 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2018 году планирует отработать проект с использованием smart-контракта. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления регулятора Павел Каллаур, комментируя подписание декрета о цифровой экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный банк и банковская система не просто готовы воспринимать новшества, мы уже некоторые технологии апробируем. В банковской системе есть два проекта, которые основаны на технологии блокчейн. Конечно, пока это экспериментальные проекты. Но мы полагаем, что в следующем году попробуем не просто использовать технологию блокчейн, но и отработаем проект с использованием smart-контракта. В совокупности это прорывные технологии, которые позволяют экономить затраты всех участников процессов", - отметил Павел Каллаур.

По его словам, наиболее интересные результаты могут быть в области продуктов в торговом финансировании, в частности в использовании аккредитива. "Над этим сейчас работают и в России, и мы работаем. Поскольку торговое финансирование, как правило, затрагивает несколько стран, можно было бы реализовать совместные проекты и получить неплохие результаты", - считает руководитель Нацбанка.

Павел Каллаур констатировал, что банковская система совместно с IT-сообществом является пионером по отработке новейших решений. "Еще несколько лет назад мы не имели таких продуктов в банковской системе, как онлайн-депозит, онлайн-кредитование. Эти продукты создавались совместно банковским сообществом, регулятором, IT-сообществом. Хотелось бы, чтобы этот опыт был распространен на всю страну, потому что в целом во взаимодействии всех структур можно очень быстро создавать самые современные продукты", - отметил Павел Каллаур.

Внедрение новаций позволяет экономить транзакционные издержки. "В Национальном банке электронный документооборот. У меня практически не бывает документов на бумажном носителе. Мы посчитали: только за один год в одном институте, таком как Национальный банк, мы сэкономили (буду говорить в тех единицах, которые мы использовали) 600 деревьев. Можете себе представить? Теперь представьте, какая это экономия в масштабах страны, - пояснил Павел Каллаур. - Если к этому добавить использование роботов - программных продуктов, которые позволяют постоянно повторяющиеся операции делать в автоматическом режиме, - мы просто высвободим людей, которые занимаются непроизводительной работой".

Он подчеркнул, что все в комплексе позволит получить масштабный эффект для страны. "Но этим нужно заниматься. Это непростая работа, она требует терпения и постоянного процесса получения новых знаний", - сказал Павел Каллаур.

По его словам, эффект от принятых документов можно будет увидеть уже в следующем году.-0-