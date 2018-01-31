Нацбанк планирует в 2019 году запустить сервис по мгновенным платежам

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует в 2019 году запустить сервис по мгновенным платежам, соответствующая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Национальным банком будет проводиться работа по созданию сервиса по мгновенным платежам. Данный сервис позволит участникам платежного рынка осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному времени. Его запуск планируется в 2019 году", - отмечается в сообщении регулятора. Речь об этом шла 31 января на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси за 2017 год и задачи банковской системы по их реализации в 2018-м.

В Нацбанке подчеркнули, что для обеспечения надежного функционирования платежной системы в текущем году планируется дальнейшее совершенствование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы, расширение электронного документооборота между банковской системой и госорганами, развитие программно-технической инфраструктуры, а также снижение рисков в платежной системе.

Продолжится развитие межбанковской системы идентификации путем расширения перечня ее участников, внедрения возможности проведения идентификации с использованием информационно-коммуникационных технологий и интернета, использования банками биометрических данных клиентов.

Для урегулирования отношений при осуществлении платежей по услугам небанковских учреждений, деятельность которых в настоящее время не регулируется банковским законодательством, разработана концепция закона "О платежных услугах в Республике Беларусь".

В 2018 году будет развиваться финансовый рынок путем совершенствования его инструментов и повышения их ликвидности, развития инфраструктуры. В приоритете - развитие инвестиционного банкинга, рынка банковских облигаций, внедрение механизмов реструктуризации и секьюритизации, активизация использования финансовых инструментов срочных сделок, создание условий для деятельности банков в сфере коллективных инвестиций.

Продолжится совершенствование порядка предоставления банковских кредитов, в том числе посредством использования банками показателей долговой нагрузки.

В 2018 году будет проводиться работа по развитию сегмента некредитных финансовых организаций. Принятые в прошлом году нормативные правовые акты позволили комплексно урегулировать правоотношения в сфере лизинга жилых помещений, повысить финансовую устойчивость потребительских кооперативов, снизить риски нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Также в текущем году планируется создание правовой базы для лизинга объектов интеллектуальной собственности и партнерского лизинга, развития новых видов микрофинансирования с использованием финансовых технологий (краудлендинг), функционирования саморегулируемых организаций на базе профильных ассоциаций.

Продолжится формирование комплексной нормативной правовой базы по созданию целостной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.-0-