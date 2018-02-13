Нацбанк пояснил особенности совершения операций с криптовалютами после вступления в силу декрета №8

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси пояснил особенности совершения операций с криптовалютами после вступления в силу декрета №8. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка заместитель председателя правления Сергей Калечиц. Текст выступления опубликован в январском номере журнала "Банковский вестник", сообщает БЕЛТА.

"Целый ряд положений декрета №8, особенно являющихся принципиально новыми для нашей экономики, требует значительной работы по их разъяснению общественности и субъектам экономики, а также доработки действующей нормативной базы", - пояснил зампред правления Нацбанка.

В этой связи Сергей Калечиц обратил внимание на несколько важных моментов. Во-первых, единственным законным платежным средством на территории Беларуси остается белорусский рубль. Во-вторых, сфера обращения токенов на территории страны будет ограниченной. "Декрет №8 не предусматривает возможности совершать сделки по обмену токенов на объекты гражданских прав иные, чем белорусские рубли, иностранная валюта, электронные деньги, другие токены. Запрещается также использование иностранной валюты в расчетах между резидентами Беларуси в сделках с криптовалютами, за исключением операций с операторами криптоплатформ", - отметил он.

В-третьих, декретом закреплен ряд мер, направленных на повышение правовой защищенности участников операций с токенами. Функции по контролю за деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, возлагаются на государственные органы в соответствии с их компетенцией. "В связи с этим банкам следует регламентировать контроль за совершением операций с криптовалютами и иными цифровыми знаками в рамках законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Платежи юридических лиц за приобретаемые или отчуждаемые токены смогут осуществляться по сделкам, заключенным через резидентов Парка высоких технологий; платежи физических лиц - путем перечисления денежных средств на банковские счета или электронные кошельки владельцев токенов, операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, зарубежных торговых площадок", - рассказал зампред правления Нацбанка.

Сергей Калечиц подчеркнул, что операции с токенами по своей сути являются высокорисковыми и носят, как правило, спекулятивный характер. Риски связаны с отсутствием четкого и понятного механизма формирования их цены, надлежащих гарантий по защите прав и законных интересов держателей токенов, в частности по погашению обязательств перед ними (в том числе при покупке токенов на зарубежных торговых площадках). "Банкам следует повышать финансовую грамотность своих клиентов в данном вопросе, разъяснять им, что владельцы токенов берут на себя все возможные риски, совершая соответствующие операции", - заявил он.

Для минимизации рисков вовлечения банков в проведение подозрительных операций клиентов, защиты интересов физических лиц, осуществляющих операции с цифровыми знаками, Национальным банком подготовлен проект соответствующего постановления правления. Нормы разработанной Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения дополняются положениями об отнесении операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют к лицам, работе с которыми банком присваивается высокий риск по профилю клиента, а систематически осуществляемые клиентами банка финансовые операции с цифровыми знаками - к операциям повышенного риска.

"Банк должен уделять таким клиентам повышенное внимание. Он должен проводить расширенные процедуры идентификации, чаще обновлять и верифицировать идентификационные данные, проводить мониторинг операций в режиме текущего контроля. Инструкция будет дополнена двумя признаками подозрительности, учитывающими особенности проведения банками расчетов денежными средствами по операциям клиентов, связанным с приобретением или отчуждением цифровых знаков (токенов)", - констатировал зампред правления Нацбанка.

Беларусь стала одной из первых стран, где начато практическое применение технологии блокчейн в работе банков. На ее основе в 2017 году реализованы прикладные задачи по ведению реестров банковских гарантий и операций с ценными бумагами на Белорусской валютно-фондовой бирже. "В текущем году сфера применения технологии блокчейн будет расширена. Одной из наиболее важных задач является внедрение в банковскую деятельность смарт-контрактов (заключение коммерческих договоров в виде программного кода)", - сообщил Сергей Калечиц.

Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" вступает в силу с 28 марта.-0-