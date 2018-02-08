8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк прогнозирует дальнейший рост числа банковских карточек в Беларуси, сообщила сегодня журналистам начальник управления электронных платежных инструментов Национального банка Ольга Антонович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С моей точки зрения рост карточек будет, в первую очередь за счет кредитных карт и карт рассрочки, хотя в целом мы уже достигли насыщения рынка карточками. Возможно, дебетовые карты будут заменяться кредитными. Думаю, возможен рост порядка 10%", - пояснила она.

Также Ольга Антонович рассказала, что в стране продолжит развиваться сеть платежных терминалов в организациях торговли и сервиса. "Количество банкоматов будет оставаться на прежнем уровне, а количество инфокиосков будет уменьшаться. Сейчас есть такая тенденция, потому что люди, которые раньше использовали инфокиоски для оплаты услуг, к примеру ЖКУ, используют каналы дистанционного банковского обслуживания", - отметила она.

Представитель Нацбанка сообщила, что в Беларуси в 2017 году показатель по доле безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составил 35,4% (в 2016 году этот показатель составлял 30%).

По данным на 1 января 2018 года, количество выпущенных в обращение карточек практически достигло 13,9 млн единиц, из них карточек БЕЛКАРТ - 4,8 млн единиц (34,7% от общего количества), Visa - 4,6 млн единиц (33,5%), MasterCard - 3,5 млн единиц (25,6%), кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro - 0,9 млн единиц (6,3%). В стране функционирует 4404 банкомата, 3294 платежно-справочных терминала самообслуживания, более 150 тыс. платежных терминалов в 115 тыс. организациях торговли.-0-