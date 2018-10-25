Нацбанк прокомментировал новшества в предоставлении сведений банковской тайны

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национального банка прокомментировали новшества в предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, которые предусмотрены в обновленном Банковском кодексе и вступят в силу с 29 октября, передает корреспондент БЕЛТА.

Новшества в большей степени касаются юрлиц и ИП, пояснил замначальника управления законопроектных работ и экспертизы нормативных правовых актов главного юридического управления Нацбанка Виталий Сорокин. Что касается физлиц, то сведения, составляющие банковскую тайну, могут предоставляться иным лицам в случаях, когда банки уступают свои требования по кредитным договорам другим юрлицам либо когда кредитные договоры обеспечены залогом.

Помимо этого изменились способы предоставления такой информации. Раньше в Банковском кодексе была закреплена норма, что она предоставляется только по письменному запросу. По новым правилам, ее можно будет получить с помощью электронного запроса или на основании соглашения между банком и госорганом, который может иметь доступ к такой информации.

В обновленном Банковском кодексе определены случаи, при которых предоставление банком сведений не будет рассматриваться как нарушение банковской тайны. К таким ситуациям, в частности, относится обращение банка в суд, прокуратуру, органы уголовного преследования, к нотариусам или адвокатам для защиты и (или) восстановления своих прав и законных интересов.

Замначальника главного юридического управления Национального банка Елена Орда пояснила, что в части госорганов, которые могут получить доступ к банковской тайне физических лиц, кодекс приводится в соответствие с действующей нормативной базой.

В обновленном кодексе также появились новшества для защиты интересов клиентов банков. Уточняются условия и порядок прекращения деятельности банка, расширяется перечень видов безналичных расчетов.-0-

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