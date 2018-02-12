Нацбанк проведет конкурс среди видеоблогеров на тему "Деньги имеют значение"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк объявляет о проведении конкурса видеоблогеров на тему "Деньги имеют значение", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Конкурс приурочен к проведению с 12 по 18 марта в Беларуси Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week). Участие в нем могут принять (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, в возрасте от 10 до 31 года.

Участникам необходимо снять видеоролик продолжительностью не более 2 минут, в котором будет раскрыта важность таких основных принципов финансовой грамотности, как планирование доходов и расходов, разумное заимствование, сбережение, сравнение и анализ при выборе финансовой услуги, оценка финансовых рисков. Свою конкурсную работу (видеоролик) либо ссылку на нее на YouTube необходимо до 28 февраля направить на электронный адрес media@tutby.com с пометкой "Деньги имеют значение".

Главный приз - денежная премия в размере Br1 тыс. Также денежными премиями будут отмечены работы, занявшие второе и третье места: Br700 и Br500 соответственно. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 18 марта.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения (fingramota.by).-0-