28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк с 1 мая планирует скорректировать условия выдачи кредитов населению в Беларуси, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко во время конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2018 году: обзор по макроэномической ситуации и банковскому сектору", передает корреспондент БЕЛТА.

"Планы по введению коэффициента долговой нагрузки мы вынашивали уже давно. Банкам придется жить с этим коэффициентом, он будет составлять 40% от среднемесячных доходов населения", - отметил зампред правления и уточнил, что процент долговой нагрузки начнет применяться в Беларуси с 1 мая.

Дмитрий Лапко уточнил, что банк будет анализировать доходы и расходы физического лица, которое обратилось за кредитом. "И расходы по кредитам, микрозаймам, лизингу не должны превышать 40% от объявленного физическим лицом дохода", - пояснил он.

Зампред правления Нацбанка подчеркнул, что растущий рынок розничного кредитования не может не привлекать внимания регулятора. "Цифры, которые сегодня мы наблюдаем - Br9,3 млрд потребительского кредитования, из которых Br6,2 млрд - ипотечное кредитование и Br3,1 млрд - кредиты на потребительские нужды. Этот восстановительный рост несколько озадачивал нас. Мы опасаемся, что банки могут пренебрегать определенными рисками при кредитовании", - заявил он.-0-