Нацбанк в 2018 году выпустит в обращение 11 наименований памятных монет

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правления Национального банка от 5 декабря 2017 года №507 утвержден перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2018 году. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей регулятора.

В связи со 100-летними годовщинами со дня образования Вооруженных сил, внутренних войск, пограничной службы и финансовой системы планируется выпустить в обращение памятные монеты, посвященные этим знаменательным датам.

Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2018 году такой птицей выбран черноголовый щегол. Памятная монета "Чорнагаловы шчыгел" станет 12-й в серии памятных монет "Птушка года".

Согласно китайскому календарю, 2019 год - год Свиньи. В продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2018 года будет выпущена памятная монета "Год Свінні".

Большой популярностью пользуется серия памятных монет "Помнікі архітэктуры Беларусі". В данной серии планируется выпуск памятных монет "Сафійскі сабор у Полацку", посвященных памятнику архитектуры XI-XVIII веков.

В 2018 году будет продолжен выпуск памятных монет "Свет вачыма дзяцей". В дополнение к ранее выпущенным в обращение монетам, в дизайне которых использованы композиции из рисунков детей, ставших победителями открытого конкурса детского рисунка "Дети рисуют монеты", проведенного Национальным банком во время Дня открытых дверей-2014, будет осуществлен выпуск в обращение памятных монет "Свет вачыма дзяцей. 2018".

Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. С 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея) пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. К этому событию Национальный банк выпустит памятные монеты "Алімпійскія гульні 2018 года".

Национальный банк также продолжит выпуск серии "Заказнікі Беларусі" памятной монетой "Заказнік "Котра".

Для отображения на памятных монетах тематики национального зодчества как одной из самых важных частей материального и духовного наследия Национальный банк открывает серию памятных монет "Архітэктурная спадчына Беларусі" с изображениями памятников архитектуры.-0-