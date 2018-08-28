Нацбанк в 2019 году сохранит гибкую курсовую политику для реагирования на внешние шоки

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в 2019 году намерен сохранить гибкую курсовую политику для реагирования на внешние шоки, сообщил сегодня журналистам в Совете Министров заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.
"Курсовая политика сохранит достаточную гибкость, чтобы своевременно реагировать на внешние шоки, которые мы иногда испытываем", - сказал Сергей Калечиц.
В следующем году основной целью денежно-кредитной политики по-прежнему будет ограничение инфляционных процессов. "Мы рассчитываем сдержать инфляцию в пределах 5% (декабрь по отношению к декабрю предыдущего года). Для этого мы будем работать в режиме монетарного таргетирования, то есть осуществлять контроль за широкой денежной массой", - отметил зампред Нацбанка.
Продолжится постепенное снижение уровня процентных ставок по мере возможностей. Сохранится задача наращивания золотовалютных резервов и в целом развития финансового и банковского рынка.
Что касается внешнего долга, то в 2019 году предусмотрена своевременная и полная выплата по долгам. "Частично они будут рефинансированы, частично погашены за счет прочих источников валютных доходов", - уточнил Сергей Калечиц.-0-
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