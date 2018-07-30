Нацбанк: во II квартале реальный курс белорусского рубля приблизился к равновесным значениям

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором квартале 2018 года реальный курс белорусского рубля приблизился к своим равновесным значениям. Такие данные приводятся в докладе заместителя председателя правления Национального банка Сергея Калечица на расширенном заседании правления об итогах реализации денежно-кредитной политики Беларуси за первое полугодие 2018 года, сообщает БЕЛТА.

С одной стороны, это положительно сказывается на инфляционных процессах, так как снизило давление главным образом со стороны цен на импортируемые товары. С другой стороны, такая динамика номинального обменного курса, обусловленная естественными причинами, будет способствовать повышению внешней устойчивости экономики, стимулируя использование неценовых факторов ее конкурентоспособности.

Ожидается, что во второй половине 2018 года реальный курс белорусского рубля продолжит находиться вблизи своего равновесного уровня. Учитывая эти преимущества плавающего обменного курса, Национальный банк намерен сохранить действующие подходы к реализации курсовой политики. При этом в рамках перехода к режиму инфляционного таргетирования планируется постепенное сокращение объема валютных операций, направленных на ограничение волатильности обменного курса белорусского рубля, и, соответственно, уменьшение значимости валютного канала в трансмиссионном механизме.-0-