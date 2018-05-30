Нацбанк впервые начал публиковать статистику по показателю "необслуживаемые активы"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк впервые начал публиковать статистику по показателю "необслуживаемые активы", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Отношение необслуживаемых активов к активам, подверженным кредитному риску, на 1 мая 2018 года составило 3,5% в целом по банковскому сектору. Значение данного показателя впервые раскрыто в статистическом бюллетене, размещенном сегодня на официальном сайте Нацбанка.

Показатель "необслуживаемые активы" введен в практику постановлением правления Национального банка от 15 декабря 2017 года №505, которое утвердило новую редакцию Инструкции о порядке формирования и использования банками, ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе. Постановление вступило в силу с 1 апреля 2018 года. В соответствии с инструкцией к необслуживаемым относятся активы, классифицированные в V-VI группы риска, а также реструктуризированная задолженность, классифицированная в IV-VI группы риска.

Решение было принято в связи с необходимостью сближения используемых в отечественной практике показателей, характеризующих долю необслуживаемых активов, с международными подходами. Введение показателя позволит унифицировать применяемый в Беларуси показатель "проблемные активы" с показателем NPL (Non Performing Loans), используемым международными организациями, в том числе при взаимодействии с Национальным банком и другими государственными органами страны.

Показатель, характеризующий долю необслуживаемых активов (NPL), является одним из ключевых показателей, используемых международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и инвесторами при оценке уровня кредитного риска. При этом в мировой практике отсутствует единое определение показателя "необслуживаемые кредиты". Базельские принципы (а также директивы ЕС, основанные на указанных принципах) предлагают общий унифицированный подход, который закладывается в основу и дополняется каждой юрисдикцией с учетом особенностей национальных экономик. Как правило, международная практика предусматривает включение в расчет показателя "необслуживаемые кредиты" активов, длительность просроченной задолженности по которым превышает 90 дней.

Значение показателя "необслуживаемые активы" рассчитано с учетом уровня рисков по активам, сложившегося на дату вступления в силу постановления правления Национального банка №505. В дальнейшем значение показателя может изменяться в зависимости от складывающихся экономических условий.

Применяемый ранее в Беларуси показатель "проблемные активы" значительно консервативнее и шире показателя "необслуживаемые активы" и включает в себя задолженность не только по признаку наличия просрочки, но и с учетом иных характеристик самого должника и обеспечения задолженности. На 1 апреля 2018 года доля проблемных активов в целом по банковскому сектору составила 13,08%.

Внедрение в практику показателя "необслуживаемые активы" не означает каких-либо ослаблений требований Национального банка в области оценки рисков и формирования специальных резервов на покрытие убытков. Классификация активов по группам риска и формирование специальных резервов, как и ранее, ведется, исходя из оценки способности должника исполнить свои обязательства, качества и достаточности обеспечения, а также всей имеющейся в распоряжении банка информации о финансовом состоянии и любых рисках должника.

Банки оценивают риски надлежащим образом и осуществляют их покрытие сформированными специальными резервами. Размер сформированных специальных резервов на покрытие убытков в целом по действующим банкам на 1 мая 2018 года составил Br3 161,8 млн, что на Br239,7 млн превышает значение на предыдущую отчетную дату (на 1 апреля 2018 года - Br2 868,1 млн). Степень покрытия специальными резервами активов, подверженных кредитному риску, остается на уровне начала 2018 года.-0-