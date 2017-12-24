Нацбанк выпускает новые памятные монеты нескольких серий

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси выпускает новые памятные монеты нескольких серий. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 15 декабря 2017 года №508, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Нацбанке.

С 26 декабря будут выпущены серебряная и медно-никелевая монеты "Дуброўка скальная" серии "Адроджаныя расліны" (тиражом 1 тыс. и 2 тыс. штук соответственно), серебряная и медно-никелевая монеты "Троіцкі касцёл са званіцай. Чарнаўчыцы" серии "Помнікі архітэктуры Беларусі" (тиражом 1,2 тыс. и 2 тыс. штук соответственно).

В обращение с 28 декабря выйдут монеты "Легенда пра пчалу" серии "Беларускія народныя легенды" (серебряная тиражом 1,1 тыс. штук, медно-никелевая - 2 тыс. штук), монеты "Свет вачыма дзяцей. 2017" (серебряная - 1 тыс. штук, медно-никелевая - 2 тыс. штук).

Номиналы выпускаемых памятных серебряных монет составят Br20, медно-никелевых - Br1.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Памятные монеты являются законным платежным средством Беларуси.-0-