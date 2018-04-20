Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты к 100-летию погранслужбы Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Пагранічная служба Беларусі. 100 год", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

С 20 апреля выпускаются серебряные монеты номиналом Br20 (проба сплава 925, тираж - 1,5 тыс. штук), медно-никелевая - номиналом Br1 (тираж - 2,5 тыс. штук).

На монете изображен геральдический знак-эмблема пограничной службы Беларуси, а также изображения гербов городов, в которых располагаются территориальные органы погранслужбы.

Монеты отчеканены в АО "Монетный двор Польши" (Варшава).

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-